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Украина передаст Эфиопии и Сомали 50 тысяч тонн пшеницы

Новина українською →
Украина, Четверг 22 сентября 2022 17:53
Украина передаст Эфиопии и Сомали 50 тысяч тонн пшеницы Фото: Украина отправит в Африку 50 тысяч тонн пшеницы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина выделяет для африканских стран гуманитарную помощь в виде зерна. Эфиопия и Сомали бесплатно получат 50 тысяч тонн пшеницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

Украина поддерживает Всемирную продовольственную программу и как один из гарантов продовольственной безопасности направляет в африканские страны гуманитарную помощь. Доставку зерна профинансируют Франция и Германия.

"По инициативе президента Владимира Зеленского Украина выделяет 50 тысяч тонн пшеницы как гуманитарную помощь для поддержки Эфиопии и Сомали", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что причиной гуманитарных проблем стало российское вторжение в Украину. В министерстве заявили, что Россия ведет "голодные игры" и превратила еду в оружие.

"Несмотря на тяжелые обстоятельства, в которых сейчас находится мировое сообщество в связи с агрессией России, мы призываем сохранять волю к взаимопомощи и реализации таких масштабных гуманитарных инициатив", - призвали в МИД.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило гуманитарную помощь для Эфиопии и Сомали.

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Гуманитарная помощь Эфиопия Сомали МЗС
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