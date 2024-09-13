Еврокомиссия представила три варианта продления санкций против РФ, - Reuters

Чтобы обеспечить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, страны G7 хотят быть уверены, что режим санкций ЕС относительно активов не будет отменен.

Первый вариант, который представила Еврокомиссия, включает пятилетнюю блокировку российских активов с пересмотром каждые 12 месяцев и квалифицированное большинство стран ЕС, необходимое для размораживания активов.

Второй вариант - возобновление замораживания активов каждые 36 месяцев единодушным голосованием.

Третьим вариантом является продление срока продления всех санкций, связанных с Россией, до 36 месяцев. В настоящее время санкции ЕС в отношении России могут продолжаться каждые полгода.