Єврокомісія представила три варіанти продовження санкцій проти РФ, - Reuters

Щоб забезпечити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасовано.

Перший варіант, який представила Єврокомісія, включає п'ятирічне блокування російських активів з переглядом кожні 12 місяців і кваліфіковану більшість країн ЄС, необхідну для розморожування активів.

Другий варіант - відновлення заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням.

Третім варіантом є продовження терміну продовження всіх санкцій, пов'язаних з Росією, до 36 місяців. Наразі санкції ЄС щодо Росії можуть продовжуватись кожні пів року.