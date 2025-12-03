Еврокомиссия представила два пути финансирования Украины: включая "репарационный кредит"

Для укрепления финансовой устойчивости Украины в условиях полномасштабной войны Еврокомиссия предлагает два решения по покрытию финансовых потребностей Киева на 2026-2027 годы.

Речь идет о заимствованиях ЕС, которые будут опираться на европейский бюджет, а также "репарационном кредите", который позволит ЕК занимать остатки средств у финансовых учреждений, хранящих замороженные активы РФ.

"Благодаря сегодняшним предложениям мы обеспечим Украине средства для самозащиты и продолжения мирных переговоров с позиции силы", - прокомментировала предложения президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что предложенные решения помогут покрыть финансовые потребности Украины на следующие два года. Они призваны укрепить ее оборонную промышленность, поддержать госбюджет и интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу.

"Мы увеличиваем стоимость агрессивной войны России. И это должно стать дополнительным стимулом для России сесть за стол переговоров", - подчеркнула президент ЕК.

Фон дер Ляен заявила, что расходы на войну против РФ должны быть увеличены, и предложения ЕК позволяют это сделать.

"Сегодня мы предлагаем покрыть две трети финансовых потребностей Украины на следующие два года. Это 90 миллиардов евро. Остальные покроют международные партнеры", - сообщила она.

Отмечается, что на следующем заседании Совета ЕС, которое состоится 18-19 декабря в Брюсселе, будут решаться четкие обязательства по дальнейшим действиям.