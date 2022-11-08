Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ, - Reuters

В Еврокомиссии предупредили страны-члены ЕС о том, что невозможно установить потолок цен на газ, который бы не повлиял на долгосрочные контракты, или надежность поставок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ранее лидеры ЕС в прошлом месяце договорились поручить исполнительной Европейской комиссии предложить временную структуру ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии и временный динамический ценовой коридор для сделок с природным газом.
В поисках компромисса между странами, которые выступали за введение лимита цен на газ и их противников, были добавлены дополнительные условия, которые Еврокомиссия должна была проработать.
"Теперь Комиссия заявила, что невозможно иметь лимит цен на газ, который бы полностью соответствовал этим критериям", - сказал один из дипломатов, добавив, что послы стран ЕС в Брюсселе обсудят это в следующую пятницу.
Стоит отметить, что страны, которые требуют введения ограничения цен на газ, пригрозили заблокировать другие направления энергетической сделки, которая также включает в себя совместные закупки и разработку нового ценового ориентира, до тех пор, пока Еврокомиссия не представит твердую позицию касательно лимита цен на энергоносители.
Напомним, ранее стало известно, что в рамках восьмого пакета санкций Евросоюза против России был введен потолок цен на нефть из РФ.
Также мы писали, что ЕС готов изучить "временный динамический ценовой коридор" на газ из России.
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