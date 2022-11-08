Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ, - Reuters

Ранее лидеры ЕС в прошлом месяце договорились поручить исполнительной Европейской комиссии предложить временную структуру ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии и временный динамический ценовой коридор для сделок с природным газом.

В поисках компромисса между странами, которые выступали за введение лимита цен на газ и их противников, были добавлены дополнительные условия, которые Еврокомиссия должна была проработать.

"Теперь Комиссия заявила, что невозможно иметь лимит цен на газ, который бы полностью соответствовал этим критериям", - сказал один из дипломатов, добавив, что послы стран ЕС в Брюсселе обсудят это в следующую пятницу.

Стоит отметить, что страны, которые требуют введения ограничения цен на газ, пригрозили заблокировать другие направления энергетической сделки, которая также включает в себя совместные закупки и разработку нового ценового ориентира, до тех пор, пока Еврокомиссия не представит твердую позицию касательно лимита цен на энергоносители.