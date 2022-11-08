Єврокомісія попередила країни ЄС про неможливість встановлення ліміту цін на газ, - Reuters

Раніше лідери ЄС минулого місяця домовилися доручити виконавчій Європейській комісії запропонувати тимчасову структуру ЄС для обмеження ціни на газ при виробництві електроенергії та тимчасовий динамічний ціновий коридор для операцій із природним газом.

У пошуках компромісу між країнами, які виступали за введення ліміту цін на газ та їхніх противників, було додано додаткові умови, які Єврокомісія мала пропрацювати.

"Тепер Комісія заявила, що неможливо мати ліміт цін на газ, який би повністю відповідав цим критеріям", - сказав один із дипломатів, додавши, що посли країн ЄС у Брюсселі обговорять це наступної п'ятниці.

Варто зазначити, що країни, які вимагають запровадження обмеження цін на газ, пригрозили заблокувати інші напрями енергетичної угоди, яка також включає спільні закупівлі та розробку нового цінового орієнтиру, допоки Єврокомісія не представить тверду позицію щодо ліміту цін на енергоносії.