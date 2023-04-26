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Еврокомиссия согласовала запрет на импорт подсолнечного масла в Польшу из Украины

Фото: Еврокомиссия запретила импорт масла в Польшу из Украины (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Еврокомиссия расширила список товаров, на которые распространяется запрет на импорт в Польшу из Украины – в него добавили подсолнечное масло. Транзит этой продукции будет разрешен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Ранее в этот список входили пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника. Польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус заявил, что его страна не откажется от блокады украинского импорта, пока не будут удовлетворены польские требования.

"Мы не откажемся от своих действий в этот момент, которые мы сделали, если мы не получим соответствующих инструментов, гарантирующих, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, притоком товаров из Украины в Польшу" , - заявил он.

Кроме этого, Телус подчеркнул, что Польша потребует запрета на ввоз муки, меда, сахара, мягких фруктов (замороженных), яиц, мяса (особенно птицы), молока и молочных продуктов, а также яблочного сока и концентрата.

Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна оказал существенное влияние на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.

Более подробно о проблеме можете узнать в материале РБК-Украина .

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