ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС готовит отчет без рекомендаций продвигать вступление Украины, - FT

Вторник 29 октября 2024 20:48
UA EN RU
ЕС готовит отчет без рекомендаций продвигать вступление Украины, - FT Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия в среду, 30 октября, представит доклад о прогрессе стран-кандидатов, в частности, Украины и Молдовы, однако без предоставления им официальных рекомендаций по продвижению процесса вступления в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации источников издания, в отчете комиссии будет отмечен прогресс нескольких стран, включая Украину и Молдову, без предоставления им официальных рекомендаций о продвижении в процессе вступления в ЕС.

Отмечается, что Украина и Молдова, несмотря на склонность к конфликтам, все же имеют наибольший успех на пути к членству в ЕС.

Еврокомиссия также не будет рекомендовать конкретные действия в отношении Грузии. Ее официальный представитель призвал власти в Тбилиси "быстро, прозрачно и независимо расследовать нарушения на выборах" и добавил, что государства-члены ЕС должны самостоятельно для себя искать пути решения этой ситуации.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 25 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Евросоюз. Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года.

Теперь Украина должна проводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что Украина может вступить в Евросоюз быстрее других стран. Но, по ее мнению, реалистичная дата - это лишь 2030 год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Вступление в ЕС
NEWS
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов