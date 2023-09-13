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Еврокомиссия не получала заявку на продление запрета на экспорт зерна из Украины

Фото: зерно (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Еврокомиссия не получала заявку на продление временных ограничений по ввозу украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом заявила представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер комментарии PAР.

Она опровергла информацию о том, что глава офиса еврокомиссара по торговле Михаэль Гагер якобы подавал предложение продлить действующие ограничения.

"Я не могу подтвердить эту информацию, потому что она некорректна", – сказала она.

Следует напомнить, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что Гагер якобы предложил продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Евросоюз разрешил пяти странам, граничащим с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета должен был завершиться 15 сентября.

При этом в начале сентября Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

На днях Моравецкий заявил, что Польша не собирается снимать запрет по импорту агропродукции из Украины, несмотря на решение, которое примет Брюссель.

Добавим, что Украина и большинство европейских стран против продления эмбарго на импорт зерна.

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