Еврокомиссия объявила первый международный тендер на общую закупку газа

Европейская комиссия в среду, 10 мая, объявила первый тендер на коллективную закупку природного газа для нужд стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

"Европейская комиссия сегодня положила начало первому международному тендеру для совместной закупки газа, в рамках Энергетической платформы ЕС. Это историческая веха. Впервые мы используем закупочную мощность ЕС для повышения нашей энергетической безопасности и для решения проблемы высоких цен на газ", - сказал Шефчович.

По его словам, на сегодняшний день около 107 компаний зарегистрировались для участия в совместных закупках газа через недавно созданный механизм AggregateEU. На первый объявленный тендер 77 европейских компаний подали заявки на общий объем около 11,6 млрд кубометров газа.

Заявленный спрос на сжиженный газ (LNG) составляет примерно 2,8 млрд кубометров, еще почти 9,6 млрд. кубометров газа, как ожидается, доставят через трубопроводы.

Шефчович пригласил "всех надежных международных поставщиков принять участие и представить свои предложения, которые будут служить европейским потребителям".

Заявки на участие в тендере будут принимать до 15 мая, а поставки закупленного газа должны состояться в период с июня 2023 года по май 2024 года.