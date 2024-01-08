Еврокомиссия направила письмо правительству Польши из-за блокады на границе с Украиной

По словам спикера ЕК в разговоре с журналистами в Брюсселе, Комиссия "остается очень озабоченной блокировкой пограничного перехода "Дорогуск" и тем фактом, что другие пограничные переходы между Польшей и Украиной все еще заблокированы".

Представитель Еврокомиссии отметил, что блокада КПП "Дорогуск" имеет "важные последствия для Украины, Польши и Евросоюза".

В посланном польскому министру документе еврокомиссар Велян напомнила Варшаве "об обязательстве обеспечить свободное движение транспортных средств на границе с Украиной" в соответствии с соглашением об автомобильном транспорте между ЕС и Украиной.

Также ЕК предложила сотрудничество и поддержку по решению проблем. По словам спикера, министр Климчак "выразил решимость справиться с вызовами, связанными с текущей сложной ситуацией на польско-украинской границе".

Спикер рассказал журналистам, что не исключено проведение еще одной трехсторонней встречи представителей Польши, Украины и ЕС "когда это будет необходимо".

В ЕК отметили, что в настоящее время переговоры касаются "улучшения функционирования украинской системы электронной очереди".

Спикер также напомнил, что нарушение законодательства Евросоюза путем блокирования границы может закончиться иском в Суд ЕС и "привести к введению мер, предусмотренных в Договорах, для устранения таких нарушений".

Блокада польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Во время протеста были заблокированы ряд направлений, по которым выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини".

В конце ноября Еврокомиссия пригрозила Польше принятием мер из-за блокирования границы Украины.

Также сообщалось, что в конце декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. В Польше планировали разблокировать границу до конца 2023 года.

При этом с 4 декабря на границе заработал ПП для пустых грузовиков на выезд из Украины. А 24 декабря польские протестующие перестали блокировать КПП "Медика-Шегини" на период праздников. Однако уже 4 января блокаду этого пропускного пункта возобновили.

6 января польские протестующие перестали блокировать переход "Медика-Шегини". Это стало результатом договоренностей между ними и министром сельского хозяйства Польши.