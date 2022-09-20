Еврокомиссия может разрешить транспортировку российского угля, - Bloomberg
Еврокомиссия рассматривает возможность разрешения транспортировки российского угля для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, соответствующее предложение находится в руководстве по применению санкций Евросоюза против России, которое сейчас на стадии рассмотрения. В документе сказано, что перевозка ряда товаров, включая уголь и другую продукцию, "должна быть разрешена для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности во всем мире".
При этом в руководстве, помимо угля, упоминаются удобрения, древесина и некоторые цементные изделия.
В Bloomberg отмечают, что Польша и страны Балтии уже выступили с резкой критикой документа и призвали не публиковать его без детального обсуждения, поскольку он может ослабить санкционную политику против страны-агрессора.
Отметим, что, согласно санкциям Евросоюза, компании ЕС не могут транспортировать уголь РФ и предоставлять услуги, которые связаны с перевозкой данного товара.
Напомним, ранее стало известно, что греческое судно перевозило уголь из российского порта, несмотря на санкции Евросоюза.
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