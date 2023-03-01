Еврокомиссия хочет увеличить производство боеприпасов, - Spiegel

Как сообщается, план состоит из трех компонентов:

Немедленное увеличение поставок в Украину боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов.

Совместная закупка Европейским оборонным агентством EDA боеприпасов калибра 155 мм для восполнения дефицита запасов стран ЕС и обеспечения поставок Украине в долгосрочной перспективе.

Обеспечение долгосрочного увеличения мощностей производства боеприпасов в Европе с учетом изменения ситуации в сфере безопасности.

Чрезвычайная помощь в рамках первого компонента будет предоставляться по уже сложившейся схеме: страны ЕС поставляют Украине боеприпасы, а получают деньги из Европейского фонда мира (ЕФМ). Его финансовое покрытие уже трижды увеличивалось на 500 млн евро, а в декабре было принято решение увеличить его до 2 млрд евро.

Второй компонент плана содержит четкий месседж: время, когда мир в Европе считался гарантированным, прошло. Ситуация коренным образом изменилась с нападением России на Украину, и страны ЕС должны это учитывать - путем приобретения большего количества боеприпасов в долгосрочной перспективе.

Это должно произойти с помощью EDA. Согласно документу, страны-члены ЕС и Украина должны поставить на весы свои накопленные потребности, чтобы разместить массовый заказ и дать промышленности четкий сигнал о спросе.

Отмечается, что если промышленность будет уверена, что такой спрос существует, она будет готова увеличить свои производственные мощности в долгосрочной перспективе.

Комиссия также надеется, что совместный заказ приведет к значительно более низким ценам, чем раньше. 25 из 27 стран ЕС и Норвегия уже выразили заинтересованность в участии в проекте, который продлится семь лет.

Третий компонент должен решить основную проблему: быстрое уменьшение запасов боеприпасов в странах ЕС и недостаточные мощности для их производства, которые теперь должны быть быстро увеличены.

Еврокомиссия видит себя больше в роли посредника и организатора, например, выявляя пробелы в производственных мощностях и помогая с закупками. Реальная ответственность за производство возложена на промышленность и правительства стран ЕС.

Ожидается, что министры обороны стран ЕС обсудят предложения на неформальной встрече в Стокгольме в начале следующей недели. Решения могут быть приняты уже на следующем саммите глав государств и правительств в конце марта.