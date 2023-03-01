Єврокомісія хоче збільшити виробництво боєприпасів, - Spiegel

Єврокомісія хоче представити країнам-членам план, який не тільки забезпечить постачання боєприпасів Україні в рамках військової допомоги, а й поповнить запаси в країнах ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як повідомляється, план складається з трьох компонентів:
Надзвичайна допомога в рамках першого компоненту надаватиметься за вже усталеною схемою: країни ЄС постачають Україні боєприпаси, а натомість отримують гроші з Європейського фонду миру (ЄФМ). Його фінансове покриття вже тричі збільшувалося на 500 млн євро, а в грудні було прийнято рішення збільшити його до 2 млрд євро.
Другий компонент плану містить чіткий меседж: час, коли мир у Європі вважався гарантованим, минув. Ситуація докорінно змінилася з нападом Росії на Україну, і країни ЄС повинні це враховувати - шляхом придбання більшої кількості боєприпасів у довгостроковій перспективі.
Це має відбутися за допомогою проєкту EDA. Згідно з документом, країни-члени ЄС і Україна повинні поставити на терези свої накопичені потреби, щоб "розмістити масове замовлення і дати промисловості чіткий сигнал про попит.
Зазначається, що тільки якщо промисловість буде впевнена, що такий попит існує, вона буде готова збільшити свої виробничі потужності в довгостроковій перспективі.
Комісія також сподівається, що спільне замовлення призведе до значно нижчих цін, ніж раніше. 25 з 27 країн ЄС і Норвегія вже висловили зацікавленість в участі в проєкті, який триватиме сім років.
Третій компонент має вирішити основну проблему: "швидке зменшення" запасів боєприпасів у країнах ЄС і недостатні потужності для їх виробництва, які тепер мають бути "швидко збільшені".
Єврокомісія бачить себе більше в ролі посередника і організатора, наприклад, виявляючи прогалини у виробничих потужностях і допомагаючи із закупівлями. Реальну відповідальність за виробництво покладено на промисловість та уряди країн ЄС.
Очікується, що міністри оборони країн ЄС обговорять пропозиції на неформальній зустрічі в Стокгольмі на початку наступного тижня. Рішення можуть бути прийняті вже на наступному саміті глав держав і урядів наприкінці березня.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Франції цього року різко збільшать обсяг замовлень на виробництво снарядів та ракет для своїх озброєнь. Мова йде передусім і про гаубиці Caesar, які передаються Україні.
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