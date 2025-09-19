ua en ru
Еврокомиссия хочет "подкупить" Будапешт для предотвращения вето на санкции против РФ - СМИ

Евросоюз, Пятница 19 сентября 2025 16:50
Еврокомиссия хочет "подкупить" Будапешт для предотвращения вето на санкции против РФ - СМИ Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейская комиссия хочет разморозить 550 миллионов евро, предназначенных для Венгрии. Такими действиями Еврокомиссия хочет преодолеть вето на санкции против России со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Европейский Союз находится под давлением со стороны президента США Дональда Трампа. Вашингтон требует остановить весь импорт энергоносителей из России и принять меры против компаний в Индии и Китае, которые покупают российскую нефть.

Однако остановка импорта нефти и газа из России в виде санкционного пакета может быть принята только единогласно. А Венгрия и Словакия, крупнейшие импортеры нефти и газа из РФ, угрожают ветировать такие санкции.

Новый санкционный пакет против России, по заявлению Еврокомиссии, будет направлен на "криптовалюту, банки и энергетику". Кроме этого, будет ускорен отказ от российских энергоресурсов, который запланирован на 2027 год.

Орбан и его роль

Пророссийский премьер Венгрии Орбан неоднократно выступал против уменьшения зависимости от российских нефти и газа. В ответ на его позицию Брюссель с 2022 года заморозил в целом примерно 22 миллиарда евро, предназначенных для Будапешта.

При этом 10 миллиардов из этой суммы разморозили в обмен на снятие вето по помощи Украине. Еще 157 миллионов евро разморозили благодаря правовой лазейке, которую смог найти Будапешт - разрешению "распределять" замороженные средства на другие программы.

Будапешт снова пытается использовать эту лазейку, требуя у Еврокомиссии 605 миллионов евро в рамках "среднесрочного" распределения расходов общего бюджета ЕС. В следующем году Орбана ждут новые парламентские выборы, а экономическая ситуация в Венгрии ухудшается.

Сейчас исключительно от Еврокомиссии зависит, получит ли Будапешт хотя бы евроцент - около 550 миллионов евро Орбану готовы дать, но не просто так, сказали изданию два источника.

Санкции против России: 19-й пакет

Напомним, что 19 сентября Еврокомиссия представила на обсуждение стран-членов Евросоюза очередной, уже 19-й пакет антироссийских санкций. Среди прочего, в нем прописан момент, что страны Европы могут полностью отказаться от российского сжиженного природного газа.

По данным СМИ, шаг по выполнению намерения запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) до 1 января 2027 года был вполне ожидаемым. Одной из причин стало давление президента США Трампа на ЕС: он потребовал полностью прекратить покупку энергоресурсов у России.

