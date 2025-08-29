Еврокомиссия готовит схему передачи 200 млрд евро российских активов для Украины - СМИ

Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит перевести почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, Брюссель проверяет готовность национальных правительств к переводу этих средств в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести Украине дополнительную прибыль и усилить давление на Россию, которая отказывается прекращать боевые действия.
Как отмечает Politico, сторонники такого подхода рассматривают его как шаг к возможному изъятию активов и передачи их Украине как наказание за отказ Москвы выплатить компенсацию после завершения войны.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что работа над использованием замороженных российских активов продолжается, и эти ресурсы должны внести вклад в оборону и восстановление Украины.
В то же время схема не предусматривает немедленной конфискации активов, против чего выступает большинство стран ЕС из-за юридических и финансовых рисков.
Кульминацией дискуссии станет субботняя встреча 27 министров иностранных дел ЕС в Копенгагене, где впервые будет обсуждаться это предложение.
В подготовительной записке, с которой ознакомилось Politico, министры должны рассмотреть дальнейшие варианты использования доходов от иммобилизованных российских суверенных активов.
В Еврокомиссии эту идею продвигают комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис и глава внешней политики Кая Каллас.
Издание напоминает, что в 2026 году Украина столкнется с бюджетным дефицитом в размере около 8 миллиардов евро.
На фоне ограниченных ресурсов внутри ЕС и отсутствия возможностей для выпуска общеевропейских долговых инструментов, Брюссель вынужден искать новые пути поддержки Киева.
Часть стран, в частности Балтийские государства, выступают за полную конфискацию активов, однако этот вариант блокируется рядом западноевропейских правительств.
В качестве компромисса, в 2024 году страны G7 согласились направить Украине 45 миллиардов евро прибыли от замороженных активов, оставив сами активы нетронутыми.
В Еврокомиссии также рассматривают создание специального целевого фонда по образцу Европейского механизма стабильности.
Такая структура позволила бы избежать вето со стороны отдельных стран, в частности Венгрии, которая может заблокировать продление санкций против РФ.
Как отмечает издание, перевод активов в новый фонд открыл бы путь для их инвестирования в более рисковые инструменты, способные приносить большую прибыль для Украины.
Между тем скептики, в частности генеральный директор Euroclear Валери Урбен, опасаются, что налогоплательщикам ЕС придется покрывать убытки, если более рискованные операции окажутся неудачными.
"По словам представителя ЕС и одного высокопоставленного дипломата, бельгийское правительство в последнее время более благосклонно относится к плану Комиссии, а страны, расположенные дальше от России, такие как Испания, также поддерживают эту идею", - пишет издание.
После вторжения России в 2022 году Запад заблокировал около 300 миллиардов долларов из резервов Центробанка РФ.
Больше всего средств лежит в Европе, в частности в бельгийском центре Euroclear, а остальные распылены между США, Японией и другими странами "Большой семерки".
Как ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, Европейский Союз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.
Однако уже вчера стало известно, что ЕС готовит 19-й пакет санкций и новые меры в отношении замороженных российских активов. Эти шаги должны усилить давление на Кремль и помочь Украине.