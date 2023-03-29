Еврокомиссия разрешила увеличить импорт электроэнергии в Украину

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Буквально сегодня утром ENTSO-E приняла решение о дальнейшем увеличении импортных мощностей до 850 МВт с нынешних 700 МВт. Это лишь один шаг, но очевидно, что это прогресс", – рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, у нее была личная встреча с главой Минэнерго Германом Галущенко. На нем было обсуждено, как еще ЕС может помочь Украине.

Симсон рассказала о плане поставки солнечных панелей в Украину. Это поможет обеспечить электроснабжение больниц и других объектов гражданской инфраструктуры, "даже если России на время удалось разрушить некоторые соединения с сетью".