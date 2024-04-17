Еврокомиссия анонсировала транш на 1,5 млрд евро Украине: когда поступят средства

Стало известно, когда Украина получит второй транш макрофина на 1,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Еврокомиссии по соседству и переговорам о расширении Герта-Яна Купмана во время форума партнерства США и Украины.

Герт-Ян Купман рассказал, что уже на следующей неделе Украина получит второй транш в размере 1,5 млрд евро по согласованной программе макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility.

Напомним, что в этом году потребность Украины в международной помощи составляет 36-39 млрд долларов, или как минимум 3 млрд в месяц. Ранее в марте этого года Украина уже получила первый транш в размере 4,5 млрд евро.

В материале РБК-Украина мы сообщали, какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить второй транш от ЕС.

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