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Єврокомісія анонсувала транш на 1,5 млрд євро Україні: коли надійдуть кошти

Україна, Середа 17 квітня 2024 21:39
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Єврокомісія анонсувала транш на 1,5 млрд євро Україні: коли надійдуть кошти Фото: в Єврокомісії розповіли, коли Україна отримає другий транш макрофіну на 1,5 мільярда євро (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Стало відомо, коли Україна отримає другий транш макрофіну на 1,5 мільярда євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герта-Яна Купмана під час форуму партнерства США та України.

Герт-Ян Купман розповів, що вже наступного тижня Україна отримає другий транш у розмірі 1,5 млрд євро з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility.

Нагадаємо, що цього року потреба України у міжнародній допомозі становить 36-39 млрд доларів, або як мінімум 3 млрд на місяць. Раніше у березні цього року Україна вже отримала перший транш обсягом 4,5 млрд євро.

В матеріалі РБК-Україна ми повідомляли, які умови має виконати Україна, щоб отримати другий транш від ЄС.

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