ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Еврокомиссар Марта Кос посетила поврежденную обстрелами ТЭС ДТЭК

Среда 10 декабря 2025 19:39
UA EN RU
Еврокомиссар Марта Кос посетила поврежденную обстрелами ТЭС ДТЭК Фото: Еврокомиссар Марта Кос побывала на ТЭС ДТЭК, поврежденной обстрелами (dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

Европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос посетила тепловую электростанцию ​​(ТЭС) компании ДТЭК, которая была повреждена в результате российских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что она осмотрела работы по восстановлению объекта, от которого зависит электроснабжение более одного миллиона украинцев.

"Я горжусь тем, что Европейский Союз делает свою часть работы, чтобы поддерживать работу энергосистемы Украины. Мы помогаем восстанавливать электростанции и заменять критически важное оборудование, в частности трансформаторы. Мы понимаем, насколько это жизненно важно для миллионов людей в Украине, которые зависят от электроэнергии для света и тепла зимой", - отметила Еврокомиссар.

Визит комиссара Кос имеет целью показать влияние российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и повысить осведомленность среди европейских партнеров о насущной потребности в финансовой и технической поддержке.

"Украина стоит перед критически тяжелыми неделями, поскольку РФ усиливает обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры. Мы непрерывно работаем над тем, чтобы восстановить огромные потери на наших электростанциях, на сетях, шахтах и ​​газовой инфраструктуре. Чтобы этой зимой обеспечивать Украину электроэнергией, мы зависим от солидарности и поддержки международных партнеров - оборудование, финансирование и средства ПВО. Я глубоко благодарен комиссару Кос за ее визит и за ту преданность, которую Европейский Союз демонстрирует относительно энергетического сектора Украины", - добавил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Как сообщалось, 10 декабря Еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос прибыла в Украину с двухдневным визитом. У нее запланирован ряд встреч с украинскими чиновниками, энергетиками и не только.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия ДТЭК Война России против Украины ТЭС
Новости
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте