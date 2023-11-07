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Еврокомиссары, вероятно, поддержат начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, - СМИ

Фото: начало переговоров о вступлении Украины в ЕС поддержали еврокомиссары (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Еврокомиссары, вероятно, поддержат начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз, а Грузия получит статус кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter редактора Радио Свобода Рикарда Джозвяка.

Отмечается, что руководители кабинетов 27 еврокомиссаров во время встречи в понедельник, 6 ноября обсудили расширение ЕС и, вероятно, приняли предварительное решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

"Завтра продолжатся переговоры по финальным деталям, но основные предпосылки уже понятны: по Украине и Молдове - открыть переговоры о вступлении в ЕС (вероятно, в марте 2024-го; по Грузии - предоставить статус кандидата с условиями перехода к следующему шагу", - отметил Джозвяк.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Киев должен выполнить ряд условий, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев 4 ноября выразила уверенность, что Украина вскоре завершит оставшиеся шаги - связанные с борьбой с коррупцией и защитой прав меньшинств - и продвинется на пути в ЕС.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать – в материале РБК-Украина.

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