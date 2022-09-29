Еврокомиссар по энергетике призвал ограничить цены на российский газ

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала к установлению лимита цен на экспорт российского газа в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я твердо убеждена, что нам нужен предел цен на весь импорт российского газа на уровне, который по-прежнему делает его привлекательным для экспорта в Европу", - заявила Симсон.

По ее словам, Европа сталкивается с энергетическим шантажом России, а глобальный спрос на газ превышает предложение. Она пояснила, что сейчас ведутся переговоры с надежными поставщиками трубопроводного газа. Однако если это не даст результатов, возможно введение лимита цен.

"Эти шаги снизят стоимость импорта газа", - добавила еврокомиссар.