ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єврокомісар з питань енергетики закликав обмежити ціни на російський газ

Новость на русском →
Четвер 29 вересня 2022 22:38
Єврокомісар з питань енергетики закликав обмежити ціни на російський газ Фото: єврокомісар Кадрі Сімсон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон закликала до встановлення ліміту цін на експорт російського газу до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я твердо переконана, що нам потрібна межа цін на весь імпорт російського газу на рівні, який, як і раніше, робить його привабливим для експорту до Європи", - заявила Сімсон.

За її словами, Європа стикається з енергетичним шантажем з боку Росії, а глобальний попит на газ перевищує пропозицію. Вона пояснила, що зараз ведуться переговори із надійними постачальниками трубопровідного газу. Проте якщо це не дасть результатів, то можливе введення ліміту цін.

"Ці кроки знизять вартість імпорту газу", - додала єврокомісар.

Нагадаємо, що раніше група країн ЄС наполягала на обмеженні цін на газ.

Проте потім стало відомо, що країни Європейського Союзу розійшлися в думках щодо того, чи варто обмежувати ціни на газ у блоці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз
NEWS
Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії
Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана