ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Страны ЕС разошлись в вопросе ограничения цен на газ

Новина українською →
Брюссель, Среда 28 сентября 2022 15:53
Страны ЕС разошлись в вопросе ограничения цен на газ Фото: цены на газ в Евросоюзе пока не будут ограничены (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Страны Европейского Союза разошлись во мнениях по поводу того, стоит ли ограничивать цены на газ в блоке. При этом Франция, Бельгия и 13 других государств активизировали свои призывы к шагу, против которого выступила Германия и другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, документ Еврокомиссии не будет включать юридические предложения, а скорее представит оценку вариантов, которые страны могли бы использовать для решения проблемы высоких цен на газ, которые разжигают рекордную инфляцию по всему блоку и угрожают рецессией.

Ранее группа из 15 стран, включая Францию, Италию, Испанию и Польшу, призвала Еврокомиссию предложить предельную цену для всех оптовых договоров с газом, чтобы помочь обуздать рост цен.

Министр энергетики Бельгии предположил, что эта мера может быть разработана как "гибкий ценовой коридор". "Чтобы справиться с высокими ценами на газ, крайне важно справиться с волатильностью цен, не ставя под угрозу надежность поставок", - написал Тинн Ван дер Стрэтен

Но поскольку Германия, Нидерланды и Дания были среди тех, кто утверждал, что ограничение цен на газ нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергетического кризиса в Европе, возникли сомнения относительно того, сможет ли какое-либо потенциальное предложение получить достаточную поддержку, чтобы стать законом.

У 15 стран, стоящих за письмом, не будет достаточного большинства, чтобы одобрить новый закон ЕС без поддержки со стороны других, что может привести к конфликту между государствами-членами, если Еврокомиссия предложит в будущем предельную цену на газ.

Те, кто сопротивляется, говорят, что ограничение цен может привести к тому, что страны этой зимой будут бороться за обеспечение поставок на конкурентных международных рынках.

Напомним, группа стран Европейского Союза хочет подтолкнуть Брюссель к установлению общеблокового потолка цен на газ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана