Евродепутат о направлении дохода от активов РФ на оружие для Украины: есть все больше консенсуса

Европейский Союз все ближе к консенсусу, чтобы использовать прибыль от замороженных активов РФ для финансирования военной помощи Украине.

Об этом заявила глава подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Натали Луазо во время брифинга в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"В Европейском Союзе все больше и больше консенсуса использовать эту прибыль от замороженных активов для финансирования военной помощи и включения Украины в следующую европейскую программу оборонных инвестиций", - заявила она.

По ее словам, эти средства необходимы для того, чтобы военная техника и боеприпасы могли производиться в Украине.

"Рефлексии продолжаются, формируется консенсус, и я надеюсь, что уже в следующем июне по этому вопросу будет принято положительное решение", – отметила она.

В то же время глава бюджетного комитета Европарламента Йохан ван Овертвельдт заявил, что сейчас есть возможность более продуманно использовать замороженные российские активы.

"Сейчас речь идет в основном о доходах, процентах по замороженным активам. Но с активом как таковым, с замороженным активом как таковым можно сделать что-то креативное, что может принести гораздо больше денег в краткосрочной перспективе. Дискуссия по этому поводу продолжается", - сказал он. .

Конфискация активов РФ

12 февраля в Европейском союзе сделали важный шаг, который позволит передать прибыль от российских замороженных активов Украине. Совет ЕС, в частности, постановил, что центральные депозитарии ценных бумаг, владеющие активами ЦБ РФ на сумму свыше 1 млн евро, должны учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившихся в результате ограничительных мер ЕС, отдельно, а также сохранять соответствующие доходы отдельно. Кроме того, им запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам 2024 года. В конце февраля Кулеба также отмечал, что активы Центрального банка РФ заморожены в разных западных юрисдикциях на сумму более 300 млрд. долларов. Только активов, "зависших" во Франции, хватило бы, в частности, для строительства новой ГЭС вместо Каховской.

Что касается конкретно Британии, то недавно Кэмерон заявлял, что Британия готова предоставить Украине ссуду на сумму замороженных активов российского центрального банка в стране на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации по окончании войны.

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