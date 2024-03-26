Євродепутат про спрямування доходу від активів РФ на зброю для України: є дедалі більше консенсусу

Європейський Союз все ближче до консенсусу того, щоб використати прибуток від заморожених активів РФ для фінансування військової допомоги Україні.

Про це заявила голова підкомітету Європарламенту з безпеки і оборони Наталі Луазо під час брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"У Європейському Союзі дедалі більше і більше консенсусу використати цей прибуток від заморожених активів для фінансування військової допомоги і включення України до наступної європейської програми оборонних інвестицій", - заявила вона.

За її словами, ці кошти необхідні для того, щоб військова техніка і боєприпаси могли вироблятися в Україні.

"Рефлексії тривають, формується консенсус, і я сподіваюся, що вже в наступному червні з цього питання буде ухвалено позитивне рішення", - зауважила вона.

Водночас голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан ван Овертвельдт заявив, що наразі є можливість більш продумано використовувати заморожені російські активи.

"Зараз ідеться в основному про доходи, відсотки за замороженими активами. Але з активом як таким, із замороженим активом як таким, можна зробити щось креативне, що може принести набагато більше грошей у короткостроковій перспективі. Дискусія з цього приводу триває", - сказав він.

Конфіскація активів РФ

12 лютого у Європейському союзі зробили важливий крок, який дасть змогу передати прибуток від російських заморожених активів Україні. Рада ЄС, зокрема, постановила, що центральні депозитарії цінних паперів, які володіють активами ЦБ РФ на суму понад 1 млн євро, мають обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичилися внаслідок обмежувальних заходів ЄС, окремо, а також мають зберігати відповідні доходи окремо. Крім того, їм забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів 2024 року. Наприкінці лютого Кулеба також зазначав, що активи Центрального банку РФ заморожені у різних західних юрисдикціях на суму понад 300 млрд доларів. Тільки активів, які "зависли" у Франції, вистачило б, зокрема, для будівництва нової ГЕС замість Каховської.

Щодо конкретно Британії, то нещодавно Кемерон заявляв, що Британія готова надати Україні позику на суму заморожених активів російського центрального банку в країні на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Україні репарації після закінчення війни.

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