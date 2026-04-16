Курс валют на 16 апреля: банки и обменники синхронно поднимают цены на доллары

08:32 16.04.2026 Чт
Сколько стоит валюта сегодня и где покупать дешевле?
aimg Ирина Гамерская
Курс валют на 16 апреля: банки и обменники синхронно поднимают цены на доллары Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

В четверг, 16 апреля, на валютном рынке Украины наблюдается усиление давления на гривну. Большинство крупных банков, включая ПриватБанк и Ощадбанк, обновили курсы в сторону подорожания.

Подробнее об актуальных курсах валют в банках и обменниках на четверг - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Евро отошел от рекорда, доллар растет: курс НБУ на 16 апреля и что делать с "сомнительными" купюрами

Главное:

  • Рывок в банках: ПриватБанк ощутимо поднял курс доллара - сразу на 15 копеек, сравняв его с Monobank (43,85 грн).
  • Ощадбанк: Также обновил ценники - доллар в приложении вырос до 43,80 грн, а по карточным операциям курс приблизился к психологической отметке 43,95 грн.
  • Ситуация в обменниках: Средний курс покупки доллара с утра вырос до 43,65 грн, евро - до 51,45 грн. Те, кто сдает валюту, также получат на 5-7 копеек больше, чем вчера.
  • Динамика евро: Европейская валюта прибавляет в цене быстрее всего. В кассах банков средний курс продажи вырос на 15 копеек - до 51,60 грн.
  • Стабильность в ПУМБе: Банк решил не менять вчерашние показатели, предлагая доллар в кассе по 43,90 грн, а для безналичных операций - по 43,70 грн.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках по состоянию на утро 16 апреля держится на уровне 43,65 (+5 коп) гривен при покупке и 43,55 (+5 коп) гривны - при сдаче валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,45 (+5 коп) гривну, а сдать - по 51,25 (+7 коп) гривны.

Фото: курс валют на 16 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня установлен на уровне 43,75 (-4 коп) гривен при покупке и 43,30 (без изменений) гривны - при сдаче валюты.

Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,60 (+15 коп) гривну, а сдать - по 50,95 (+20 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллары по 43,85 (+15 коп) гривны в отделениях и при покупке картой. Евро в "Привате" сегодня можно купить по 51,75 (+5 коп) гривны в кассе и 51,81 (без изменений) гривны - картой.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 43,80 (+5 коп) гривны, а для карт курс - 43,95 (+5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" стоит 51,70 (+5 коп) гривну, а безнал - 51,85 (без изменений) гривну.

В "Пумбе" доллар сегодня можно купить в кассе по 43,90 (без изменений) гривны, а безнал - 43,70 (без изменений) гривны. А за евро в "Пумбе" сегодня придется заплатить 51,70 (без изменений) гривну.

Monobank продает доллары по 43,85 (без изменений) гривны, а евро - по 51,80 (+5 коп) гривны.

Читайте также: Налог на посылки: кому отменят льготы и сколько придется платить

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Десятки раненых, под ударом Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Что известно о массированном ударе РФ
Десятки раненых, под ударом Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Что известно о массированном ударе РФ
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы