Евро стремительно дешевеет, а доллар стабилизировался: актуальный курс валют на 14 мая

10:58 14.05.2026 Чт
2 мин
Узнайте актуальные цифры из касс и обменников в нашем ежедневном обзоре
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

В четверг, 14 мая, на валютном рынке Украины наблюдается заметное укрепление гривны по отношению к евро. Ведущие банки страны, в частности Monobank и ПриватБанк, обновили ценники, снизив стоимость европейской валюты на 15-27 копеек.

Какие новые курсы установили популярные банки и обменники и где сейчас самые выгодные условия для обмена - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Падение евро: Наибольшее снижение в Monobank (минус 27 коп. - до 51,80 грн) и на карточках ПриватБанка (51,81 грн). В Ощадбанке и ПУМБе евро также подешевело на 15-20 коп.
  • Стабильный доллар: ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ держат курс без изменений (44,20-44,30 грн). В обменниках зафиксировано лишь минимальное движение вверх на 3 копейки.
  • Обменники: Доллар торгуется в среднем по 43,90 грн, евро застыло на отметке 51,80 грн.

Курс валют обменники

По состоянию на утро 14 мая, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках держится на уровне 43,90 (+3 коп) гривен при покупке и 43,83 (+3 коп) гривны - при сдаче валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,80 (без изменений) гривен, а сдать - по 51,60 (-1 коп) гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 14 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,20 (+1 коп) гривен, а покупают - по 43,75 (без изменений) гривны.

Евро в банках можно купить по 51,95 (-5 коп) гривны, а сдать - по 51,25 (-25 коп) гривны.

ПриватБанк продает доллары в кассах по 44,20 (без изменений) гривны, а для карт - 44,24 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,85 (-15 коп) гривны, а карточкой - 51,81 (-27 коп) гривну.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,20 (без изменений) гривны, а для карточек курс - 44,30 (без изменений) гривны. Евро в мобильном приложении можно купить по 51,85 (-15 коп) гривны, а карточкой - 52,05 (-15 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар в кассах продают по 44,30 (без изменений) гривны, а коммерческий курс - 44,10 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52 (-20 коп) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,22 (-2 коп) гривны, а евро - по 51,80 (-27 коп) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Дешевле всего в обменниках (43,90 грн). Среди банков лучший курс в приложении ПУМБ (44,10 грн) и Ощадбанка/ПриватБанка (44,20 грн).

Купить евро: Лучшая цена сегодня в Monobank (51,80 грн) и в обменниках (51,80 грн). В отделениях банков - от 51,85 грн.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

