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НБУ зберіг офіційний курс євро вище 33 гривень

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 17:29
НБУ зберіг офіційний курс євро вище 33 гривень Фото: єдина європейська валюта дорожчає (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,22 гривень за євро. Це на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 квітня встановлено на такому рівні: 33,2266 гривень за євро (+0,0878 грн). При цьому курс євро на 8 квітня становить 33,1388 гривень за євро.

НБУ зберіг офіційний курс євро вище 33 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,23 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 33,21 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 27,9768 гривень за 1 долар (+0,0845 грн). При цьому курс долара на 8 квітня складає: 27,8923 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте протягом двох днів підряд.

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