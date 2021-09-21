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Курс долара закрився зростанням на міжбанку

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 17:10
Курс долара закрився зростанням на міжбанку Фото: курс долара виріс на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 21 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,72 гривень за долар, курс в покупці до 26,70 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 31,34 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,7000 - 26,7200 грн/долар, євро 31,3191 - 31,3425 грн/євро, російський рубль 0,3646-0,3650 грн/рубль.

Курс долара закрився зростанням на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 20 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,2577 - 31,2705 грн/євро, російський рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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