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Курс долара на міжбанку знижується після падіння до 28 гривень

Київ, Четвер 04 лютого 2021 17:21
Курс долара на міжбанку знижується після падіння до 28 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 10 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 4 лютого 2021 року у порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 33,37 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8450 - 27,8600 грн/долар, євро 33,3555 - 33,3734 грн/євро, російський рубль 0,3682 - 0,3685 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку знижується після падіння до 28 гривень

Нагадаємо, 3 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,9450 - 27,9600 грн/долар, євро 33,6066 - 33,6246 грн/євро, російський рубль 0,3680 - 0,3685 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 лютого встановлено на такому рівні: 27,8885 гривень за 1 долар (-0,1065 грн). При цьому курс долара на 4 лютого становить: 27,995 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується п'ятий день поспіль і опустився до мінімуму з початку року. Нижче курс був тільки 21 грудня 2020 року - 27,82 гривень.

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