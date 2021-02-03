ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Євро стрімко дешевшає: НБУ встановив курс на 4 лютого

Київ, Середа 03 лютого 2021 17:55
Євро стрімко дешевшає: НБУ встановив курс на 4 лютого
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подешевшала ще на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,63 гривень за євро. Це на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 лютого встановлено на такому рівні: 33,6374 гривень за євро (-0,1539 грн). При цьому курс євро на 3 лютого становить 33,7913 гривень за євро.

Євро стрімко дешевшає: НБУ встановив курс на 4 лютого

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 33,62 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,60 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,99 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 27,995 гривень за 1 долар (-0,0639 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить: 28,0589 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль і опустився нижче за 28 гривень вперше з 14 січня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка курс НБУКурс гривніКурс євро

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся