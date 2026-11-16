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Доллар может подорожать до 46 гривен до конца года: Сергей Мамедов дал прогноз курса

12:05 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
Доллар может подорожать до 46 гривен до конца года: Сергей Мамедов дал прогноз курса Фото: банкир спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро в Украине до конца года (Getty Images)
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К концу 2026 года официальный курс доллара в Украине может приблизиться к 46 грн. В то же время, наличная валюта в обменниках может стоить дороже, а курс евро будет зависеть от соотношения основных валют на международных рынках.

Об этом в подкасте РБК-Украина ''ЭТО БАЗА'' рассказал председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов.

Каким будет курс доллара до конца 2026 года

По прогнозу банкира, к концу года официальный курс доллара может находиться в диапазоне 45–46 гривен. Ориентиром он называет отметку около 46 гривен.

На наличном рынке доллар может стоить около 46,4 гривны, а условный максимальный уровень для обменников составит 46,5 гривны.

В то же время Мамедов не исключает, что курс может быть ниже – около 45,5 гривны.

''Поэтому я бы оставил широкий диапазон 45–46 гривен для официального курса'', – отметил он.

Следует ли ориентироваться на курс доллара в бюджете

В проекте государственного бюджета на конец 2027 заложен курс около 47-48 гривен за доллар. Однако, по словам Мамедова, этот показатель, прежде всего, нужен Министерству финансов для расчета доходов и расходов государства.

Национальный банк не обязан удерживать курс на уровне, предусмотренном бюджетом. Регулятор ориентируется, прежде всего, на макроэкономическую стабильность и инфляцию.

Если возникнут серьезные проблемы с ростом цен, НБУ будет сосредотачиваться на их сдерживании, а не на достижении конкретного валютного показателя.

Банкир также напомнил, что в предыдущие годы фактический курс доллара часто был ниже прогнозного, который закладывали в бюджете.

Что будет с курсом евро

В отличие от доллара курс евро в Украине зависит не только от гривны, но и от соотношения европейской и американской валют на мировых рынках.

По словам Мамедова, если официальный курс доллара составит около 46 гривен, а соотношение евро к доллару будет оставаться на уровне 1,10, украинский курс евро может составить примерно 50,5–51 гривну.

Поэтому банкир не ожидает, что до конца года евро снова подорожает до нынешнего пикового уровня – около 52,5 гривны.

В то же время на международное соотношение валют будут влиять решения Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка по процентным ставкам.

Мамедов предполагает, что сначала доллар может несколько укрепиться, а соотношение евро к доллару опустится примерно до 1,08. Однако в следующем году европейская валюта может отыграть это падение.

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