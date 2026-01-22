Евро в обменниках опустилось ниже 51 гривны. Что сейчас определяет курс валюты

Главное

за сколько можно купить евро в обменниках ,

какой курс вчерашнего межбанка,

как напряженность между США и ЕС влияет на курс

Средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков 22 января снизился на 8 копеек по сравнению с 21 января - до 50,88 гривен.

По состоянию на утро 22 января средний курс продажи доллара снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 43,43 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,83 гривны (-0,09 к курсу предыдущего рабочего дня), евро – по 50,17 гривны (-0,13 гривен).

Курс на межбанке

Стоимость доллара на межбанковском рынке 21 января к завершению торговой сессии составила 43,01-43,06 гривен (-0,23 гривны к 20 января), а курсы евро - 50,44-50,48 гривен (-0,24-0,25 гривен).

Ослабление доллара к евро

Рост стоимости евро на украинском рынке последними днями “почти полностью обусловлен укреплением евровалюты к доллару на международном рынке”, комментирует РБК-Украина директор по продажам “Банка Авангард” Юрий Крохмаль.

Снижению курса доллара способствует риторика Дональда Трампа касательно Гренландии и применение дополнительных тарифов.

“Аналитики, рассматривая возможную эскалацию торговой войны между США и Европой, считают, что европейские страны могут ввести ответные тарифы и торговые барьеры и при этом могут перестроить собственные цепи поставки, как это в свое время сделал Китай”, - говорит банкир.

Юрий Крохмаль добавляет, что в таком случае тарифы США лягут на американские компании и домохозяйства. Тогда может произойти замедление экономического роста в самих США, что вызовет необходимость цикла монетарного смягчения и еще ослабит доллар.