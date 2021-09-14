Курс долара закрився зниженням на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 14 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,67 гривень за долар, курс в покупці до 26,65 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 31,54 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 31,5189 - 31,5426 грн/євро, російський рубль 0,3654-0,3658 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 13 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6600 - 26,6800 грн/долар, євро 31,4534 - 31,4770 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.