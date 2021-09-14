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Курс долара закрився зниженням на міжбанку

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Україна, Вівторок 14 вересня 2021 17:12
Курс долара закрився зниженням на міжбанку Фото: курс долара виріс на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 14 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,67 гривень за долар, курс в покупці до 26,65 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 31,54 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 31,5189 - 31,5426 грн/євро, російський рубль 0,3654-0,3658 грн/рубль.

Курс долара закрився зниженням на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 13 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6600 - 26,6800 грн/долар, євро 31,4534 - 31,4770 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року. Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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