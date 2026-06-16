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Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Евро приближается к новым максимумам: обменные пункты и банки обновили курсы на 16 июня

10:20 16.06.2026 Вт
3 мин
Кто предлагает лучшие курсы на сегодняшний день?
aimg Анастасия Мацепа
Фото: банки и обменные пункты обновили курсы валют на 16 июня (коллаж РБК-Украина)

На валютном рынке сохраняется относительная стабильность по отношению к доллару, в то время как евро продолжает дорожать. В большинстве крупных банков курс продажи американской валюты остается выше 45 гривен.

Какие курсы установили банки и обменные пункты сегодня — читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар в обменных пунктах почти не изменился: покупка – 44,87 грн (+2 коп.), продажа – 44,80 грн (без изменений).
  • Евро в обменных пунктах несколько снизился: покупка – 52,33 грн (-2 коп.), продажа – 52,13 (-2 коп.).
  • Доллар в банках удерживается выше психологической отметки в 45 гривен.
  • Самый дешевый доллар среди крупных банков продает Monobank – 45,03 грн (без изменений).
  • Выгоднее всего продавать доллар сегодня в ПУМБ – по 44,80 грн (без изменений).
  • Дешевле всего евро можно купить в Monobank – за 52,33 грн (без изменений).
  • ПУМБ поднял курс евро до 52,70 грн (+20 коп.), что является самым высоким показателем среди крупных банков.

Курс валют в обменных пунктах

По данным Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах почти не изменился. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,87 гривны (+2 коп.), а продать – за 44,80 гривны (без изменений).

Евро снизился. Средний курс покупки – 52,33 гривны (-2 коп.), курс продажи – 52,13 гривны (-2 коп.).

Фото: курс валют в обменных пунктах на 16 июня (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Евро резко пошел вверх, доллар замер: курс НБУ на 16 июня и что сейчас влияет на валюту

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,76 гривны за покупку и 45,14 гривны за продажу. Евро банки покупают в среднем по 51,71 гривны, а продают – по 52,46 гривны.

Большинство крупных банков в начале недели почти не изменили курсы доллара. В то же время евро в отдельных учреждениях продолжил дорожать на фоне роста официального курса НБУ.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 45,00 гривны (-5 коп.). Карточный курс составляет 45,04 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 52,30 гривны (-5 коп.), а карточный курс остался на уровне 52,35 гривны (без изменений).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,05 гривны (-5 коп.), а для карточных операций – по 45,20 гривны (без изменений). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 52,40 гривны (+15 коп.), а карточный курс составляет 52,50 гривны (+10 коп.).

''ПУМБ'' по коммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (без изменений), а в кассах – по 45,30 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 52,70 гривны (+20 коп.).

Monobank продает доллар по 45,03 гривны (без изменений). Курс покупки составляет 44,60 гривны (-1 коп.). Евро банк продает по 52,33 гривны (без изменений), а покупает по 51,76 гривны (-2 коп.).

Фото: курс валют в банках (продажа) на 16 июня (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: дешевле всего американскую валюту сегодня продает Monobank – по 45,03 грн (без изменений). В Ощадбанке курс составляет 45,05 грн (-5 коп.), в ПриватБанке – 45,04 грн (без изменений).

Евро: самый выгодный курс продажи предлагают Monobank – 52,33 грн (без изменений) и ПриватБанк – 52,35 грн (без изменений для карт и -5 коп. в отделениях).

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает ''ПУМБ'' по коммерческому курсу – 44,80 грн (без изменений). В Ощадбанке валюту покупают по 44,70 грн (без изменений), в Monobank – по 44,60 грн (-1 коп.).

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в ''ПУМБ'' – по 52,00 грн (+20 коп.). В Ощадбанке курс покупки составляет 51,90 грн (+15 коп.), в Monobank – 51,76 грн (-2 коп.).

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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