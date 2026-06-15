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Евро резко вырос, доллар замер: какой курс установил НБУ на 16 июня

17:10 15.06.2026 Пн
3 мин
Почему европейская валюта снова дорожает?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Евро резко вырос, доллар замер: какой курс установил НБУ на 16 июня Фото: НБУ обновил официальный курс валют на 16 июня (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины не изменил курс доллара на вторник, 16 июня. В то же время евро продолжил рост и приблизился к отметке 52 гривны.

Какой курс установил НБУ и что прогнозируют эксперты относительно дальнейшей динамики валют, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ оставил курс доллара на уровне 44,81 грн (без изменений).
  • Курс евро вырос до 52,03 грн (+18 коп.).
  • Эксперты прогнозируют курс доллара в пределах 44,4-45,1 грн на межбанке.
  • Спрос на валюту превышает предложение примерно на 10-15%.
  • Для стабилизации рынка НБУ может тратить до 900 млн долларов на интервенции в неделю.
  • Курс евро в значительной степени будет зависеть от ситуации на мировых рынках и событий на Ближнем Востоке.

Курс валют НБУ

НБУустановил на 16 июня официальный курс доллара на уровне 44,81 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта не изменилась в цене.

В то же время евро продолжил дорожать. Официальный курс европейской валюты вырос на 18 копеек – до 52,03 гривны.

Таким образом, доллар пока остается стабильным, тогда как евро демонстрирует более активную динамику из-за влияния внешних факторов.

Евро резко вырос, доллар замер: какой курс установил НБУ на 16 июня

Курс валют НБУ на 16 июня (Инфографика РБК-Украина)

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Каким будет курс доллара в ближайшее время

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина отметил, что в ближайшее время доллар будет находиться в пределах 44,4-45,1 гривны на межбанковском рынке.

На наличном рынке, по его оценкам, курс может колебаться в диапазоне 44,3-45 гривен за доллар.

Эксперт также обратил внимание, что спрос на валюту остается выше предложения примерно на 10-15%. Для поддержания равновесия Нацбанку может потребоваться от 850 до 900 млн долларов валютных интервенций в неделю.

«Такой объем показателен: рынок не находится в идеальном балансе, но и не демонстрирует признаков неконтролируемости», – отметил Лесовой.

Что будет с евро

В отличие от доллара, евро остается более зависимым от внешних факторов.

По словам Лесового, в настоящее время ожидаемое соотношение евро к доллару находится в пределах 1,15–1,18. При таком сценарии курс евро в Украине может колебаться от 51 до 52,5 гривны.

Важным фактором для европейской валюты остается ситуация на Ближнем Востоке. Она влияет на нефтяные котировки, настроения инвесторов и динамику основных мировых валют.

Именно поэтому в ближайшие дни евро может оставаться более волатильным, чем доллар, даже несмотря на относительную стабильность украинского валютного рынка.

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