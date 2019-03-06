Євро на міжбанку впав нижче рівня 30 грн/євро

Долар і євро значно знизилися на міжбанку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 12 копеек до 26,51 грн/доллар, курс в покупке до 26,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 29,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в 26,4700 - 26,5100 грн/доллар, евро 29,9296 - 29,9722 грн/евро, российский рубль 0,4017 - 0,4027 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4700 26,5100

EUR/UAH 29,9296 29,9722

RUB/UAH 0,4017 0,4027

Напомним, 5 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6000 - 26,6300 грн/доллар, евро 30,1298 - 30,1611 грн/евро, российский рубль 0,4043 - 0,4050 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,76 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 марта установлен на таком уровне: 2676,2376 гривен за 100 долларов (-6,4707 гривен).