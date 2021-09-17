Курс долара закрився зниженням на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 17 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,68 гривень за долар, курс в покупці до 26,66 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,36 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6650 - 26,6850 грн/долар, євро 31,3447 - 31,3682 грн/євро, російський рубль 0,3667-0,3673 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 16 вересня закрилися в діапазоні: 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 31,3623 - 31,3858 грн/євро, російський рубль 0,3677 - 0,3684 грн/рубль.