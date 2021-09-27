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Міжбанк закрився падінням курсу долара

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Україна, Понеділок 27 вересня 2021 17:22
Міжбанк закрився падінням курсу долара Фото: курс долара впав на 11 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 27 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії впав на 11 копійок до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 16 копійок до 31,15 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6050 - 26,6250 грн/долар, євро 31,1305 - 31,1539 грн/євро, російський рубль 0,3663-0,3666 грн/рубль.

Міжбанк закрився падінням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 24 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,7150 - 26,7350 грн/долар, євро 31,2912 - 31,3120 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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