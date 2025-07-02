Евро-2026 по футзалу: министр молодежи и спорта Украины сделал заявление о бойкоте

Еще не исчерпали всех дипломатических инструментов

По словам Бедного, пока официальная позиция Украины заключается в том, что ситуация еще не исчерпана дипломатически, и работа в этом направлении продолжается.

"Мы еще не исчерпали всех дипломатических инструментов влияния. И будем продолжать принимать меры дальше. В частности, контактировать с нашими дипломатическими учреждениями через МИД. Нам важно убедить международную федерацию в своей позиции", - заявил министр.

Бедный также подчеркнул, что любые решения Украина будет принимать исключительно с учетом собственных национальных интересов.

"У нас есть время, чтобы побороться. Пока больше конкретики нет", - добавил он.

Конечная дата принятия решения

Министр отметил, что решение относительно участия Украины в турнире или возможного бойкота будет принято в оптимальный момент.

"Если вы увидите флаг Украины среди стран-участниц - значит, мы приняли соответствующее решение. Конечной даты нет. Мы не считаем себя ничем ограниченными".

Украина против допуска Беларуси и России

Бедный подтвердил, что позиция Украины остается принципиальной: Беларусь и Россия не должны участвовать в международных турнирах.

"Конечно, мы хотим, чтобы ни Беларусь, ни Россия вообще не были допущены к любым соревнованиям. Но, учитывая позицию МОК, более реалистичным выглядит вариант участия под нейтральным флагом. Хотя и это мы считаем недопустимым: нельзя давать арену для оправдания военного преступления", - сказал министр.