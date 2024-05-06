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Евро-2024: сборная Украины определилась с датой старта подготовки

Фото: Георгий Судаков и Михаил Мудрик – надежда "сине-желтых" на Евро-2024 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола раскрыла новые детали процесса подготовки национальной команды к чемпионату Европы 2024 года в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" соберутся вместе 30 мая. Сначала подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Нюрнберге.

В федеральной земле Бавария сборная Украины проведет около двух недель. 12 июня сборная переедет в Висбаден. Этот город в Гессене будет домом национальной команды на протяжении всего Евро-2024. Оттуда "сине-желтые" будут уезжать в Мюнхен, Дюссельдорф и Штутгарт на матчи группового этапа.

Грядущий чемпионат Европы станет четвертым подряд для украинской сборной. За место в 1/8 финала турнира команда Реброва сразится со сборными Бельгии, Словакии и Румынии. Гарантированно в плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

К слову, ранее составили график выступлений футбольных команд Украины на летних турнирах.

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Евро 2024Сборная Украины