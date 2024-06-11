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Евро-2024: какие логотип, талисман и официальный мяч турнира

Фото: Медведь Альберт стал маскотом Евро-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Грядущий чемпионат Европы получил широкий набор символов, которые запомнятся футбольным болельщикам по всей планете.

Об официальных логотипах, талисмане и мяче Евро-2024 – в подборке РБК-Украина.

Эмблема чемпионата Европы этого года была представлена еще в 2021 году. Основой логотипа стали цвета флагов всех 55 национальных ассоциаций УЕФА. Они были объединены в разных вариациях в форме крыши арены, финалы турнира – берлинского "Олимпиаштадиона".

Центральным элементом эмблемы Евро-2024 стал трофей Анри Делоне – главная награда сборной-победительницы континентального форума. 24 цветные полосы вокруг него символизируют всех 24-х участников финальной стадии чемпионата Европы.

 

 

Фото: Официальный логотип Евро-2024 (dfb.de)

 

Талисманом грядущего первенства стал медведь Альберт (Albärt). Имя маскота несет двойную нагрузку, ведь Bär – "медведь" по-немецки. Впервые на публике талисман появился в прошлом году в одной из школ Гельзенкирхена. Именно европейские школьники в рамках программы "Футбол в школах" и выбрали имя маскота из четырех вариантов.

Альберт станет данью уважения одной из самых популярных детских игрушек. Часть исследователей уверена, что плюшевый медведь впервые появился именно в Германии в начале XX века. Кстати, талисманом Евро-1988, который принимала Федеративная Республика Германия, был кролик Берни.

 

 

Фото: Медведь Альберт проинспектировал одну из арен чемпионата (x.com/EURO2024)

 

Официальный мяч Евро-2024 подготовил немецкий спортивный бренд Adidas. Игровой инвентарь получил название Fussballliebe. В переводе мяч назвали "любовь к футболу". На чемпионате Европы впервые используют технологию Connected Ball. Чипируемый мяч усовершенствует процесс принятия решений с помощью системы Видеоассистент рефери (VAR).

 

 

 

Что известно о Евро-2024

Наставник украинской сборной Сергей Ребров не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.

К слову, ранее появилось превью группы B Евро-2024 со сборными Испании, Хорватии, Италии и Албании.

Напомним, накануне подготовили превью группы A Евро-2024 со сборными Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

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