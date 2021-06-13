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Помста за Чемпіонат світу: Англія мінімально обіграла Хорватію

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Лондон, Неділя 13 червня 2021 17:51
Помста за Чемпіонат світу: Англія мінімально обіграла Хорватію Фото: єдиний гол у матчі на рахунку Стерлінга (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Англія в першому турі групи D Євро-2020 мінімально обіграла Хорватію. Єдиний гол на рахунку Рахіма Стерлінга - 1:0.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Англійці в домашніх стінах - поєдинок проходив у Лондоні на "Уемблі" - особливо не церемонилися з Хорватією, організувавши стартовий натиск на ворота Ліваковича. А на 6-й хвилині могли розраховувати і на гол, але обвідний удар Фодена припав у штангу. Ближче до середини тайму хорвати гру вирівняли і зуміли піти на перерву з нулями на табло.

Друга 45-хвилинка повторила сценарій першого тайму, тільки тепер англійцям вдалося таки реалізувати свій шанс. На 57-й хвилині Філліпс розрізною передачею вивів на забійну позицію Стерлінга, а той з ходу пробив прямо в сітку - 1:0.

Після голу англійці стали діяти більш обережно, надмірно не ризикуючи. А ось хорватам, яким цей ризик був необхідний, особливих моментів біля воріт Пікфорда не створили. У підсумку мінімальна перемога Англії, яка повернула боржок хорватам за поразку в півфіналі Чемпіонату світу-2018.

Зазначимо, сьогодні о 22:00 на Євро-2020 дебютує збірна України. Підопічні Шевченка зіграють в Амстердамі з Нідерландами. Поєдинок транслюватиметься на телеканалах "Україна", "Футбол 1" та "Футбол 2".

Нагадаємо, вчора на Євро зіграли три матчі. Бельгія розгромила Росію, Уельс і Швейцарія розписали світову, а Фінляндія мінімально обіграла Данію в матчі, де у Еріксена зупинилося серце прямо на полі.

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