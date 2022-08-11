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Єврейське агентство готується згорнути фізичну присутність в Росії

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Ізраїль, Четвер 11 серпня 2022 04:12
Єврейське агентство готується згорнути фізичну присутність в Росії Фото: Єврейське агентство готується згорнути фізичну присутність в Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Єврейське агентство для Ізраїлю ("Сохнут") розглядає можливість повної відмови від фізичної присутності в Росії, перевівши роботу з репатріації у віддалений режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За даними джерела видання, агентство всю свою роботу з репатріації здійснюватиме з Ізраїлю - онлайн або через телефон.

Однак проблема, за його словами, полягає в тому, що в "Сохнута" не буде можливості сприяти репатріації в самій Росії.

Крім того, агентство змінить свою модель роботи у РФ на ту, якої дотримуються благодійні фонди, продовжило джерело The Jerusalem Post.

"Співробітники не будуть вести жодної фізичної діяльності в Росії після свого "виходу" з цієї країни, але будуть фінансувати локальні заходи або надсилати з Ізраїлю педагогів для тимчасової роботи і підтримки життя єврейської громади", - заявив він.

Нагадаємо, уряд РФ вимагає припинити роботу Єврейського агентства на території країни. Воно займається питаннями репатріації в Ізраїль.

Пізніше Ізраїль вирішив направити до Москви урядову делегацію через спроби припинити роботу Єврейського агентства.

В Ізраїлі назвали спроби закриття "Сохнут" в Росії серйозною подією, яка вплине на відносини між країнами.

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