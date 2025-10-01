На "єВідновлення" и жилье для ВПЛ с ВОТ хотят выделить в разы больше средств, - Шуляк

Также в проекте Госбюджета предусмотрено увеличение финансирования на программы для обеспечения жильем граждан с ВОТ на 15 млрд грн, кроме тех 14 млрд грн, которые уже запланированы. Соответствующие предложения Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал 30 сентября.

По ее словам, в проекте Госбюджета на 2026 год на реализацию жилищной политики для отдельных категорий граждан предусмотрено около 45 млрд грн. В частности, 15,8 млрд грн - на финансирование программы "еОселя", 14 млрд грн - на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц с ВОТ, 5,7 млрд - на компенсации на жилье для ветеранов 1 и 2 групп инвалидности, а также 6,9 млрд грн - на компенсацию по программе "єВідновлення".

Однако Комитет поддержал предложение профильного Министерства по увеличению финансирования ряда этих программ. В частности, речь идет об увеличении финансирования для программы "єВідновлення" на 6,6 млрд грн для поврежденного жилья и на 17 млрд грн для уничтоженного. Кроме этого, Комитет поддержал предложение о дофинансировании программы для обеспечения жильем граждан с ВОТ еще на 15 млрд грн.

"Также Комитет поддержал предложение о предусмотрении отдельной статьи финансирования за счет специального фонда Госбюджета в рамках реализации программы компенсаций НОРЕ в объеме 12,3 млрд грн, поскольку недавно было подписано соглашение о предоставлении средств международными партнерами, в частности, с Банком развития Совета Европы", - сообщила Елена Шуляк.

Она отметила, что была также поддержана правка к проекту Госбюджета, которая касается оказания помощи для ВПЛ с ВОТ. Комитет поддержал правку по расширению этой опции.

Согласно ей речь пойдет не о помощи, а об обеспечении жильем ВПЛ, в частности, через строительство (приобретение жилья) для предоставления в аренду социального жилья ВПЛ, предоставление льготных ипотечных кредитов, оказание помощи для решения жилищного вопроса отдельным категориям ВПЛ, которые проживали на ВОТ. К этому может привлекаться финансирование от международных банков, которое будет осуществляться за счет доходов от замороженных активов РФ.

"Кроме этого, с учетом того, что на следующей неделе планируется подписать соответствующие соглашения по кредитному финансированию, мы поддержали предложение о выделении финансирования из Госбюджета на 2026 год по специальному фонду в объеме 3,3 млрд в пределах существующих договоренностей с Еврокомиссией на ЕБРР", - добавила Елена Шуляк.

Напоследок парламентарий отметила, что с учетом соглашения с Банком развития Совета Европы о предоставлении льготных ипотечных кредитов ВПЛ, которые будет реализовать "Держмолодьжитло", Комитет поддержал предложение о предусмотрении по спецфонду соответствующих расходов из Госбюджета в размере 175 млн грн.