Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, - МОЗ

Українці, яких евакуювали з Китаю, повністю здорові. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час спілкування з мешканцями Нових Санжар, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Ляшко заявив, що здорові люди не можуть розміщуватися в лікарнях.

"Люди, яких привезли, повністю здорові. Всі у кого були симптоми, підвищена температура, не випущені навіть з Китаю. В Україну привезли здорових людей. Вони постійно 14 днів перебуватимуть у закладі і не будуть виходити на вулицю", - сказав Ляшко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що всі евакуйовані 10 днів провели під наглядом в Китаї, пройшли дві кордону китайських лікарів і одну - українських.

Аваков додав, що для повного запобігання будь-яких загроз для громадян, будуть евакуйовані 14 днів перебувати в санаторії Національної гвардії в Нових Санжарах, який охоронятимуть цілодобово, тому місцеві жителі не будуть перетинатися з ними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нові Санжари для того, щоб заспокоїти місцевих мешканців, прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Міністр запевнив, що евакуйовані вже пройшли 10 днів інкубаційного періоду, а симптоми коронавіруса не були виявлені.

Раніше також стало відомо, що колона з евакуйованими з Уханя виїхала з території харківського аеропорту. Зараз вони в супроводі автомобілів поліції направляються в Нові Санжари. Станом на 14:30 ситуація в селищі заспокоїлася, нових зіткнень з поліцією не відбувається.