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Россияне захватили село под Покровском и находятся в 8 км от города: карты ISW

Среда 04 сентября 2024 06:55
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Россияне захватили село под Покровском и находятся в 8 км от города: карты ISW Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российские оккупанты, вероятно, захватили село Галицыновка в Покровском районе Донецкой области. Российские войска находятся примерно в восьми километрах от Покровска. Также у врага есть незначительные продвижения под Торецком и Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Украинские операции в Российской Федерации

Российские источники утверждали, что 3 сентября украинские силы продолжали наземные атаки в Курской области, но не продвинулись.

Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Комаровки, Коренево, Ольговки, Черкасского Поречного, Борки (юго-восточнее Суджи).

Россияне захватили село под Покровском и находятся в 8 км от города: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

3 сентября российские войска продолжили наземные атаки северо-восточнее Харькова в Волчанске, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Россияне захватили село под Покровском и находятся в 8 км от города: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

3 сентября российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденного продвижения не совершили.

Российские войска продолжали наземные атаки:

  • северо-восточнее Купянска близ Синьковки;
  • восточнее Купянска вблизи Петропавловки;
  • северо-западнее Сватового возле Глушковки, Колисинковки, Стельмаховки, Берестового;
  • юго-западнее Сватового возле Твердохлебового, Черещины, Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового;
  • к западу от Кременной возле Торского и Тернов;
  • к югу от Кременной в районе Серебрянского леса.

Россияне захватили село под Покровском и находятся в 8 км от города: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

3 сентября российские войска продолжили наступление на Северском направлении, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

2 и 3 сентября российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Северска в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северского в районе Выемки, Спорного и Ивано-Дарьевки.

3 сентября российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Оккупанты продолжали наступательные действия:

  • под Часовом Яром;
  • к северу от Часова Яра у Калиновки;
  • к югу от Часова Яра у Ступочек и Белой Горы;
  • юго-восточнее Часова Яра возле Клещиевки и Андреевки.

Россияне захватили село под Покровском и находятся в 8 км от города: карты ISW

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 3 сентября, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в северо-западной Дружбе (к северо-востоку от Торецка).

Российский военный блогер утверждал, что войска РФ полностью захватили "Дружбу", хотя ISW не нашел визуального подтверждения "этого максималистского утверждения".

Россияне захватили село под Покровском и находятся в 8 км от города: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к юго-западной Галицыновке (юго-восточнее Покровска), и ISW оценивает, что российские силы, вероятно, захватили село.

Действовавший на Покровском направлении украинский офицер сообщил 2 сентября, что украинские силы отступили из Новогродовки (юго-восточнее Покровска), чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих, указывая на то, что российские силы, вероятно, захватили Новогродовку.

Украинский военный наблюдатель заявил, что российские войска находятся примерно в 8 километрах от Покровска, что согласуется с оценкой ISW масштаба российского продвижения в этом районе, и что российские группы размером от трех до шести человек личного состава с поддержкой беспилотников проводят разведку.

Россияне захватили село под Покровском и находятся в 8 км от города: карты ISW

Сообщается, что российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка.

Российский блоггер утверждал, что оккупанты совершили механизированную атаку в западной Красногоровке (к западу от Донецка) и захватили бурезащитную полосу в этом районе.

Россияне захватили село под Покровском и находятся в 8 км от города: карты ISW

Сообщается, что российские войска незначительно продвинулись юго-западнее Донецка вблизи Угледара.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к Пречистовке (к западу от Угледара) и в поля к востоку от Пречистовки. Россияне продолжали утверждать, что это продвижение произошло из-за российского механизированного штурма Пречистовки за последние несколько дней, но ISW до сих пор не заметил визуального подтверждения штурма или вероятного продвижения.

"Южная ось"

3 сентября продолжались бои на западе Запорожской области в районе Работино, Новоандреевки (к северу от Роботино) и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино), но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.

Россияне захватили село под Покровском и находятся в 8 км от города: карты ISW

3 сентября на восточном (левом берегу) Херсонской области продолжались ограниченные бои.

Россияне захватили село под Покровском и находятся в 8 км от города: карты ISW

Согласно последней сводке Генштаба, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях фронта остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Также оккупанты минувших суток активно атаковали на Лиманском направлении.

3 сентября президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что у военного командования есть решение по укреплению позиций украинских войск на Покровском направлении.

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