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Евакуація в Запоріжжя: окупанти оголосили про закриття проїзду через Василівку

Фото: окупанти оголосили про закриття проїзду в Запоріжжя через Василівку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Проїзд через Василівку Запорізької області закритий на невизначений термін через бойові дії. Такі оголошення поширюють російські окупанти, тому українців закликають не наражатися на небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Увага. Евакуація. Росіяни повідомляють по своїм каналам про закриття проїзду через Василівку на невизначений час через бойові дії. Не наражайте себе та близьких на небезпеку. Ми повідомимо про зміни та появи коридорів або неофіційних "дірок", - написав він.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Запоріжжя. Зокрема, вони зруйнували дорогу між Пологами та Гуляйполем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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МаріупольевакуаціяЗапорожская область