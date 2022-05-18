Эвакуация в Запорожье: оккупанты объявили о закрытии проезда через Васильевку

Проезд через Васильевку Запорожской области закрыт на неопределенный срок из-за боевых действий. Такие объявления распространяют российские оккупанты, поэтому украинцев призывают не подвергаться опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Внимание. Эвакуация. Россияне сообщают по своим каналам о закрытии проезда через Васильевку на неопределенное время из-за боевых действий. Не подвергайте себя и близких опасности. Мы сообщим об изменениях и появлении коридоров или неофициальных "дыр", - написал он.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Запорожья. В частности, они разрушили дорогу между Пологами и Гуляйполем.

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